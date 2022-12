Auto's door brand verwoest in Heerhugowaard

Twee voertuigen gingen in vlammen op. Een derde auto raakte beschadigd. De eigenaar van dit voertuig wist de auto snel te verplaatsen. Meer dan vermoedelijk is de brand aangestoken. Dit onderzoekt de politie.



De politie zoekt getuigen en / of mensen met informatie. Daarnaast is de politie op zoek naar beelden uit de omgeving. Upload via: www.politie.nl/upload of bel met 0900-8844.



2022255389