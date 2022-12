Getuigen gezocht van straatroof

Het slachtoffer, een 42-jarige man uit Den Haag, liep omstreeks 20.00 uur in het Zuiderpark toen hij onder bedreiging van een mes door twee mannen beroofd werd. Dit gebeurde bij de ingang ter hoogte van de Fluitenbergstraat.

Signalement

Naar de twee verdachten wordt gezocht. Het gaat om twee mannen van wie onderstaande signalementen bekend zijn.

Verdachte 1:

1,80 meter lang

Lichte huidskleur

40-45 jaar oud

Donkere kleding

Muts

Verdachte 2:

1,70 meter lang

lichte huidskleur

40-45 jaar oud

Donkere kleding

Muts

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u maandagavond iets opvallends gezien in de omgeving van het Zuiderpark? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.