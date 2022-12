Volop aandacht voor steekincident Grent Noordwijk

Een 28-jarige man uit Noordwijk raakte zondagochtend 4 december rond 03.15 uur zwaargewond toen hij op de kruising van de Abraham van Royenstraat met de Grent in Noordwijk werd neergestoken. De man ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het slachtoffer was samen met zijn vrienden in Club M aan de Grent toen er een conflict ontstond met een onbekende man. Rondom sluitingstijd ging de groep vrienden naar buiten en daar ging het helemaal mis. Het latere slachtoffer werd aangevallen met een scherp voorwerp en raakte daarbij zwaargewond. De verdachte liep daarna weg in de richting van de Boulevard. De verdachte heeft een fors postuur en is 1.80 tot 1.90 meter lang. Hij heeft kort zwart haar en een zwarte baard. Hij droeg een zwart jas, een spijkerbroek en zwarte schoenen. Getuigen zagen dat een fietser het hele incident gefilmd heeft. Het onderzoeksteam wil graag contact met deze fietser.

Man die auto vol tankt gezocht

In de uitzending tonen we camerabeelden van een man die tankt bij het tankstation BP Kerkhof en Zn aan de Binckhorstlaan in de Den Haag. De man tankt een grijze Peugeot vol en betaalt in de shop. Hij wordt verdacht van een zeer ernstig geweldsincident en de politie is op zoek naar hem. Het kenteken van deze Peugeot is onherkenbaar gemaakt omdat de kentekenhouder niet degene is die tankt.

Woningovervaller gezocht

Team West besteedt vanavond nogmaals aandacht aan een woningoverval in het ‘Y’ appartementencomplex aan het Stationsplein in Den Haag op zaterdag 16 juli van dit jaar. Rond 14.00 uur werd bij de woning van het 29-jarige slachtoffer aangebeld. Toen zij door haar ‘kijkgaatje’ in haar deur keek, zag zij een pakketbezorger staan. Zij opende de deur en werd direct door de pakketbezorger vastgepakt en de woning ingeduwd. De overvaller bedreigde haar met een mes en de overvaller probeerde haar neer te steken. Op dat moment zag ze een tweede overvaller in haar woning staan. Het bezoek dat bij het slachtoffer in de woning was en het lawaai hoorde, begon te gillen en te schreeuwen. Hierna gingen de overvallers er vandoor. De overval lijkt een gerichte actie te zijn geweest. De politie toont camerabeelden van de twee overvallers

Gestolen goederen getoond

Opsporing Verzocht toont enkele goederen en sierraden die een aangehouden woninginbreker bij zich had toen hij werd aangehouden voor een poging inbraak in een woning in Voorburg. Eerder was deze man ook al verdacht van een woninginbraak in Enschede. Destijds kon hij ontkomen. Mogelijk is deze verdachte in heel Nederland actief als inbreker.

Uitzendingen Team West en Opsporing Verzocht

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: dinsdag rond 20.30 uur op NPO2. Woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald op NPO2.