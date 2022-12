Grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen bij doorzoeking

Capelle aan den IJssel - Bij een ondermijningsactie in Capelle aan den IJssel is vanochtend een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen in een loods aan de Burgemeester Schalijlaan. Ook werd er een vuurwapen aangetroffen. Twee mannen waren aanwezig in de loods en zijn aangehouden. Hun rol wordt onderzocht. Het gaat om twee Rotterdammers (37 en 38 jaar oud). De politie heeft de verdovende middelen en het vuurwapen in beslaggenomen. De verdovende middelen worden vernietigd. De politie doet verder onderzoek in de loods.