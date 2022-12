Onderzoek naar geweldsincidenten restaurantketen gaat door

In het weekend van 26 en 27 november was het drie keer raak bij de restaurantketen. Het filiaal aan de Spuiweg in Dordrecht werd in deze nacht beschoten en in de vroege ochtend werd een explosief aangetroffen. Deze is gelukkig niet ontploft.

Zondagochtend 27 november vond rond 05.00 uur een vond eveneens een beschieting plaats op een restaurant van dezelfde keten, aan de Volmarijnstraat in Rotterdam. Hier zijn verschillende inslagen en hulzen aangetroffen.



Op maandagmorgen 28 november werd omstreeks 03.30 uur voor een restaurant van dezelfde keten op de Hoefkade in Den Haag ook een explosief aangetroffen. Niet veel later kon op diezelfde Hoefkade de 19-jarige verdachte worden aangehouden. Eveneens is het explosief hier niet ontploft en veiliggesteld voor verder onderzoek. De verdachte zit nog vast en in beperkingen.



Afgelopen nacht was het dus weer raak, opnieuw bij het filiaal op de Claes de Vrieselaan/Volmarijnstraat. Hier ging rond 01.30 uur een explosief af. De politie doet onderzoek en onderzoekt of en welke verbanden er zijn tussen de verschillende incidenten.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten. Alles kan helpen om deze zaak op te lossen. Dus heeft u meer informatie, of beeldmateriaal wat de politie verder kan helpen met het onderzoek, geef het door. Dit kan ook anoniem.