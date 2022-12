Opnieuw aanhouding na woningoverval Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep / Almere - Dinsdag 6 december heeft de politie een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een woning in Almere. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewapende woningoverval die op 22 oktober 2022 plaatsvond aan de Havenpoort in Nieuw-Vennep. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan deze zaak en dat leidde uiteindelijk tot deze aanhouding en de eerdere aanhouding op 29 november in Rotterdam van een 27-jarige man.