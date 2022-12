Getuige gezocht van mishandeling in Alkmaar

Alkmaar - Op 11 november is een 17-jarige jongen rond 16.30 uur mishandeld in De Rekerhout ter hoogte van de Bakkerstraat. De jongen is hierbij gewond geraakt aan zijn been. Uit ons onderzoek is gebleken dat er mogelijk een vrouw op dit tijdstip in het park haar hond aan het uitlaten was. De politie komt graag in contact met deze vrouw en roept ook andere getuigen op om zich te melden.