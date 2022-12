Twee minderjarige jongens opgepakt voor beroving Purmerend

Het 15-jarige slachtoffer uit de gemeente Wormerland fietst op de Doplaan als twee jongens hem roepend vragen om de tijd. Hij pakt zijn telefoon om te kijken hoe laat het is. Op dat moment duwen en slaan ze het slachtoffer en beroven ze hem van zijn telefoon.

Een oplettende getuige alarmeert direct de politie. De agenten maken nog een zoekslag maar treffen de twee verdachten niet meer aan. Uit een ingesteld onderzoek heeft de politie vanmorgen alsnog twee verdachten kunnen aanhouden.

De politie zoekt nog naar mogelijke getuigen. Heeft u iets gezien of beschikt u over beelden? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Beeldmateriaal kunt u uploaden via onderstaand tipformulier. De recherche zet het onderzoek naar de straatroof voort.

