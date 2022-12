Man (21) aangehouden na WK-voetbalwedstrijd

Na de voetbalwedstrijd Marokko-België ontstonden ongeregeldheden op de Vaillantlaan in Den Haag. Een groep relschoppers vernielde een auto die op dat moment op de Vaillantlaan reed. Een van de verdachten kon op basis van beelden worden herkend en dit leidde dinsdag 6 december tot zijn aanhouding. Het onderzoeksteam is nog volop bezig met het analyseren van de beelden en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte heeft een dagvaarding meegekregen en zal zich op een later moment moeten verantwoorden bij de rechter.

Was je getuige van de ongeregeldheden op zondag 27 november?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de ongeregeldheden op zondagmiddag 27 november rondom de Vaillantlaan. Was je getuige of heb je videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of via M 0800-7000 of het onderstaande tipformulier.