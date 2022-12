Wie probeert tevergeefs schoudertas van kranige bejaarde vrouw te stelen?

Tillburg, Breda - Wie is die brutale straatrover die het in Tilburg voorzien heeft op de schoudertas van een 75-jarige vrouw? Het slachtoffer houdt haar tas zo stevig vast dat ze ten val komt en gewond raakt. De dader slaat zonder buit op de vlucht. In Bureau Brabant tonen we maandag 12 december aanstaande beelden van de dader. Ook is er opnieuw aandacht voor een geval van bankpasfraude. Deze keer is het slachtoffer een 81-jarige Bredase.