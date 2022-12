Man aangehouden in Veenendaal dankzij tips Bureau Hengeveld

De bankpas werd buit gemaakt tijdens een inbraak. De man heeft met de bankpas op 35 verschillende locaties in het hele land geld gepind. In vier weken tijd maakte hij 14.000 euro buit. De eigenaren van de bankpas hebben nooit wat in de gaten gehad omdat de rekening dienstdeed als een soort spaarrekening.

Bij een aantal pinautomaten zijn beelden gemaakt van de man en die beelden zijn in september getoond in Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTVUtrecht. Dat leverde een aantal herkenningen door kijkers op.

Nadat er verder onderzoek was gedaan is de man gisteren in zijn woning aangehouden. Wat de betrokkenheid van de man is bij de inbraak maakt onderdeel uit van het onderzoek.

We danken al die mensen die hebben gereageerd op de Bureau Hengeveld uitzending of op de berichten op onze social media accounts. Dankzij hen lijkt deze zaak te worden opgelost.