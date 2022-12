Opnieuw arrestaties in onderzoek naar explosieven bij woningen

De nieuwe verdachten zijn twee mannen van 36 en 21 jaar uit Amsterdam. Ze zijn onlangs in hun woonplaats aangehouden. Beide verdachten zitten op dit moment in hechtenis. Meer details over hun rol worden er op dit moment niet gegeven in het belang van het onderzoek en omdat beide verdachten in beperkingen zitten. In het onderzoek zijn er al eerder arrestaties verricht. Een van de al eerder aangehouden verdachten zit momenteel nog in hechtenis.

Het onderzoek gaat verder, en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het kan zijn dat er nog mensen zijn die informatie hebben over deze zaak, bijvoorbeeld naar aanleiding van de recente aanhoudingen. Die mensen roepen we op om hun informatie te delen met de politie. Dat kan via 0900-8844 maar ook anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).