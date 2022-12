Bezorger beroofd door twee mannen

De bezorger was op zijn fiets aan het werk toen hij rond 20.09 uur door twee jongemannen van zijn fiets werd gewerkt. Hij werd bedreigd en moest geld en goederen afgeven. Het tweetal verdween daarna in de richting van het vlakbij gelegen Vrouwenhofpark.

Signalement

Van de twee daders is een signalement bekend.

Verdachte 1 is een man, ongeveer 1.80 meter lang, normaal postuur, de man had een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte capuchon, een zwart trainingspak en zwarte Nike sneakers. Verdachte 2 is een man, ongeveer 1.70 meter lang, normaal postuur, de man had een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte muts, een zwart trainingspak en zwarte Nike sneakers. Een van de mannen sprak met een Vlaams of Limburgs accent.

Getuigen

De politie doet onderzoek naar deze beroving en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien? Of heeft u in de buurt een camera hangen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000. Je kan ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer 2022325772.