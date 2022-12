Dozen vol 100.000 klappers gevonden in auto, politie houdt twee verdachten aan

Op een parkeerplaats bij Berkel-Enschot werd de auto gecontroleerd. Daarin bleken vier dozen met illegaal vuurwerk te liggen. Het gaat om vuurwerk van categorie F4. Dat is vuurwerk van de zwaarste categorie en is verboden. Ook lag er een doos met onbekend vuurwerk in de auto.

De mannen zijn allebei aangehouden. Het gaat om de bestuurder, een 18-jarige man uit Berkel-Enschot, en de bijrijder, een 18-jarige man uit Oisterwijk. Een speciaal bedrijf heeft het vuurwerk opgehaald en zal het ook onderzoeken. In het dashboardkastje werd ook een mes gevonden, dat is in beslag genomen.

Illegaal vuurwerk van straat

De politie probeert te voorkomen dat illegaal vuurwerk op straat komt, want als het ontploft en misgaat, is de ellende niet te overzien. Dat gebeurt met succes, laten de megavangsten van de afgelopen jaren zien. Recent nog 350.000 kilo. Maar de politie kan daarbij de hulp van de burger goed gebruiken. Meld het bij de politie als je weet waar in je buurt illegaal vuurwerk ligt opgeslagen. Neem contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.