Hoe kijkt de politie Oost-Brabant aan tegen viering WK-wedstrijden?

Tolerantiegrenzen

Uiteraard geven we rondom deze voetbalwedstrijden ruimte aan uitingen van emotie, zoals we dat ook doen bij andere grote evenementen als carnaval, Koningsdag en de jaarwisseling. Als politie willen we zoveel mogelijk de-escaleren om te voorkomen dat de vlam in de pan slaat. Maar: dat betekent niet dat alles is toegestaan. We zijn gewend onze tolerantiegrenzen bij grote vieringen wat op te rekken en dat betekent dat we bijvoorbeeld niet optreden tegen toeterende supporters. Slaat het feest echter om in ernstige verstoring van de openbare orde, dan treden we daar tegen op en proberen we de openbare orde te herstellen. Bij strafbare feiten gaan we zoveel mogelijk over tot het aanhouden van relschoppers.



Veiligheid voorop

Dat moet uiteraard wel mogelijk zijn. Belangrijk uitgangspunt is dat de veiligheid van onze eigen mensen en andere hulpverleners daarbij voorrang heeft. Stel dat enkele politieagenten tegenover tientallen agressieve supporters komen te staan die de wet overtreden, dan is het een bewuste keuze van de politie om zich terug te trekken. Dat betekent overigens niet dat de relschoppers vrij uit gaan, we kunnen hen ook buiten heterdaad aanhouden op basis van bijvoorbeeld camerabeelden en/of getuigenverklaringen.



Voetbalfeest

Wij rekenen op een mooi voetbalfeest dit weekend en hopen dat iedereen zich realiseert dat er ruimte is om dit op een fijne manier te vieren. Maar dat niemand de wet mag overtreden en wij bij ordeverstoringen en/of strafbare feiten streng optreden.