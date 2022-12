Twee aanhoudingen voor bankhelpdeskfraude in Westerkwartier

Naar aanleiding van een aangifte van bankhelpdeskfraude op 29 november in Tolbert, was het signalement van deze twee verdachten bij de politie bekend. Op maandag 5 december werden zij op straat herkend en konden zij na verder onderzoek aangehouden worden. Het gaat om mannen van 20 en 21 jaar uit Hoorn en Den Helder. Zij zijn inmiddels verhoord en tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Zij zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

Onderzoek gaat door

De politie heeft de stijging van het aantal gevallen van bankhelpdeskfraude in onderzoek. Harry Musch, teamchef van politie Westerkwartier: ‘We zijn blij dat we deze twee verdachten hebben aangehouden, maar we zijn nog niet klaar. Het onderzoek naar dit fenomeen en de aangiften uit Westerkwartier gaat onverminderd door. We sluiten dan ook niet uit dat er op een later moment meer aanhoudingen volgen.’

Grote impact

Bankhelpdeskfraude is een oplichtingstruc waarbij fraudeurs mensen thuis opbellen en zich voordoen als bankmedewerkers. De slachtoffers kunnen in het beeldscherm van hun telefoon soms het daadwerkelijke nummer van de bank zien. De oplichters hebben gedetailleerde gegevens van slachtoffers, zoals rekeningnummers en ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is.

Harry Musch: ‘Vervolgens vertellen ze de slachtoffers dat er direct iemand van de bank bij ze thuis langs komt om ze te helpen hun geld veilig te stellen. De oplichter belt vervolgens aan en logt in bij het internetbankieren van de slachtoffers om dan grote sommen geld weg te sluizen. Je kan je voorstellen dat dit -nog los van het schadebedrag- een enorme inbreuk maakt op de veiligheidsgevoelens van de slachtoffers. De oplichters gaan zeer geslepen te werk en halen alles uit de kast om je vertrouwen te winnen. Maar let op: bankmedewerkers komen nooit aan je deur. Laat ze dus ook niet binnen’

Voorkomen

Fraude door nepbankmedewerkers is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het aantal slachtoffers is van 2020 tot 2021 bijna verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van de banken. De politie, banken en telecombedrijven doen er alles aan om bankhelpdeskfraude aan te pakken. Harry Musch: ‘Om de inwoners van Marum extra alert te maken op dit fenomeen, werken we ook nauw samen met de gemeente Westerkwartier. De politie heeft in samenwerking met de gemeente gezorgd voor een matrixbord in het centrum van Marum met daarop een waarschuwing voor deze vorm van fraude. Ook hebben gemeentelijke boa’s en wijkagenten in de dorpen waarschuwingsfolders uitgedeeld. Ziet u bijzonderheden of verdachte situaties? Neem dan contact op met de politie op nummer 0900-8844.

Hoe herken ik bankhelpdeskfraude?

Een bankmedewerker komt nooit bij je thuis. Laat diegene dan dus ook niet binnen.

Een bank zal nooit jouw pincode of saldo vragen, ook niet als controlevraag.

Een bank zal je nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet.

Jouw bank zal je nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.

Komt er zogezegd een leidinggevende van de bank aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.

Wat kan ik doen als ik zo’n telefoontje krijg?

Verbreek de verbinding. Bel dan zelf je bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot je iemand aan de lijn krijgt. Dan kun je zelf controleren of datgene wat is verteld wel klopt.

Informeer ook de politie, via 0900-8844. Zo krijgen we meer inzicht in het aantal pogingen en de gegevens die de criminelen tot hun beschikking hebben.

Wat moet ik doen als ik al slachtoffer ben van bankhelpdeskfraude?