Getuigen gezocht na steekpartij Professor Donderslaan

Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar hoefde na het incident niet behandeld te worden in het ziekenhuis. De verdachte is na het steekincident te voet gevlucht over de Professor Donderslaan, in de richting van de Niels Finsenstraat. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Meer informatie?

Heeft u iets gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek of heeft u misschien camerabeelden en nog met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844. Anoniem kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.

2022257624