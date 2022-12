Getuigen gezocht beroving auto Polderlaan

Foto: stockfoto politie



Het slachtoffer wilde zijn auto parkeren in de parkeergarage Boulevard Zuid. Nadat hij de parkeergarage was ingereden, stapten twee mannen bij hem in de auto. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en daarmee is ook een schot gelost. Niemand raakte gewond. De slachtoffer moest zijn auto afstaan aan de twee mannen die ervandoor gingen met zijn auto. De politie heeft direct in de omgeving een zoekslag gemaakt. Helaas heeft dit niet tot het terugvinden van de auto geleid.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of stond uw auto ook in die parkeergarage en heeft u dashcambeelden? Dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.