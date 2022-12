Eén aanhouding in onderzoek naar de handel in verdovende middelen

In een onderzoek naar de handel in verdovende middelen kwamen een aantal verdachte locaties en personen in beeld. Op donderdag werden deze locaties doorzocht en daarbij werd er een behoorlijke hoeveelheid drugs aangetroffen.

Een aanhouding

In Sint-Michielsgestel werden er in een loods 15kg softdrugs aangetroffen. Een 22-jarige man uit Sint-Oedenrode is aangehouden, omdat hij zijn woning verliet met de kilo cocaïne, softdrugs en een vuurwapen. In zijn woning werden naast softdrugs, geld en twee stroomstootwapens aangetroffen.

Er zijn ook diverse gegevensdragers en voertuigen in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie zal ook haar bevindingen delen met de betreffend gemeentes die op basis daarvan maatregelen kan treffen om criminaliteit te bestrijden of overlast gevende situaties te beëindigen.

Ondermijning

De handel in verdovende middelen is een veelvoorkomende vorm van ondermijning. De daders worden regelmatig het criminele pad op getrokken, waar ze vervolgens moeilijk weer vanaf komen. Drugshandel kan leiden tot intimidatie en afpersing. Een ander gevolgd is dat kwetsbare wijken er nog kwetsbaarder door worden, doordat criminelen er de dienst uitmaken en de wijk in zijn greep houden.

Dit kunt u doen

In de strijd tegen ondermijning en illegaal wapenbezit werkt de politie samen met de gemeenten en andere overheidsorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan altijd contact op met de politie. Dat kan via 112 bij spoed en via 0900-8844 als er minder haast bij is. Doet u liever anoniem een melding? Dat kan via 0800-7000.