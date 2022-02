Game om jeugd bewust te maken van XTC-wereld

‘Nederland is wereldwijd topproducer en op Europees niveau topconsument van synthetische drugs’, zegt Marloes Lippens, portefeuillehouder synthetische drugs in de Eenheid Oost-Brabant. ‘XTC gebruiken wordt in Nederland steeds meer gezien als ‘mainstream’, de groeiende illegale productie lijkt onverzadigbaar. Gebruikers staan niet stil bij de schade die een in hun ogen ‘onschuldig’ pilletje kan aanrichten. De vaak gewelddadige wereld achter drugs is voor hen niet zichtbaar of te ver van hun bed.’

Waarom een game?

‘De politie is samen met jongeren rond de tekentafel gaan zitten’, zegt Marloes. ‘Wat weten ze van XTC en wat weten ze niet? Wat willen ze weten en hoe willen ze dat te weten komen? Daarop ontstond de XTC-game. Een serious game waarin de politie niet expliciet zegt wat goed of slecht is. De lichte vormgeving in combinatie met een onderwerp als XCT zorgt voor een ongemakkelijk gevoel bij de gamer. Door dat ongemakkelijke gevoel wordt de speler aangezet tot nadenken en gestimuleerd om over XTC te praten met vrienden, vriendinnen, ouders en leraren.’

Festivalomgeving

Wie het spel speelt, komt terecht in een festivalomgeving. De gamer krijgt ‘een rondleiding’ door de gehele keten van de XTC-productie. Van het inkopen van grondstoffen, het maken van pillen, het dumpen van drugsafval, dealen van pillen tot het gebruik van XTC op een festival.

Lancering

De jongeren gaven tijdens de ontwikkeling van de game aan dat ze communicatie vanuit de overheid snel belerend vinden en daarom negeren. Om de doelgroep onbevooroordeeld de game te laten spelen, is de game november 2021 gelanceerd. De game is inmiddels al meer dan 8.000 keer gespeeld. Vandaag, dinsdag 1 februari, maakt de politie bekend dat zij de game heeft gemaakt.

Waar is de game te vinden?

De game speel je via de url: www.ikxtcwatjijnietziet.nl. De game kan worden gespeeld op een telefoon, tablet of pc.