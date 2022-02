Drie mannen aangehouden voor inbraak

Maandag rond 14:00 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke woninginbraak. Een aantal mannen zouden bij de woning zijn vertrokken. Na onderzoek bleek inderdaad sprake te zijn van een woninginbraak, waarbij verschillende spullen ontvreemd waren. De politie startte direct een zoekactie en wist de mogelijke inbrekers te achterhalen in een auto op de A4. Het voertuig werd door agenten op een veilige plek gestopt en de drie inzittenden werden aangehouden. In de auto werd gereedschap gevonden dat gebruikt kan worden om in te breken en werden goederen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van diefstal.



Het onderzoek naar de woninginbraak wordt voortgezet. Daarvoor zoekt de politie ook nog getuigen en/of camerabeelden. Heeft u rond 14:00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Lichterstraat of heeft u een camera in de buurt en beelden van mogelijke verdachten? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of gebruik het tipformulier.



2022020620