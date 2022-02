Team West: Vermissing 20-jarige Martina Ragazzo

Vermissing 20-jarige Martina Ragazzo Scheveningen

Sinds maandag 17 januari wordt de 20- jarige Martine Ragazzo vermist. Martina is op 22 augustus 2001 in Milaan geboren en woont sinds begin september in Nederland. De laatste plek waar Martina nog is gezien is de Boulevard in Scheveningen. Dat was in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 januari rond 00.30 uur. Die avond heeft zij nog rond 22.00 uur telefonisch contact gehad met een vriend. Op dinsdag 18 januari rond 06.45 uur worden er spullen (o.a. een rugzak) van Martina vlakbij de vloedlijn aangetroffen. Tot op heden hebben we niets meer van haar waargenomen. Het onderzoeksteam wil iedereen vragen die voor de verdwijning van Maria haar nog hebben gezien of gesproken zich te melden. In de uitzending worden foto’s van Martina en haar aangetroffen persoonlijke spullen getoond.



Afpersing Alphen aan den Rijn

Een 18 jarige vrouw uit Gouda is in 2019 een man tegen gekomen tijdens het uitgaan. Toen de man een foto openbaar dreigde te maken werd de relatie grimmig. Als de vrouw deze publicatie wilde voorkomen moest zij een telefoon abonnement afsluiten. Op woensdag 23 juni heeft de 18- jarige vrouw bij een winkel in Alphen aan den Rijn een telefoon gekocht. De vrouw koopt een Apple IPhone 12 en geeft deze aan de man. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze man. De man heeft zich Derrel genoemd.



Diefstal opvouwbare elektrische fiets Zoetermeer

Op woensdag 13 oktober komt er een klant een fietsenwinkel aan de Coppeliaschouw in Zoetermeer binnenlopen. De man loopt direct door naar een fiets pakt deze op en loopt er mee de winkel uit. De waarde van deze opvouwbare elektrische fiets van het merk Brompton is 3.555 euro. In de uitzending worden er camerabeelden getoond.



Winkeldiefstallen parfumeriewinkels Zoetermeer en Den Haag

Meerdere keren hebben in dezelfde parfumeriefilialen in Zoetermeer en Den Haag winkeldiefstallen plaats gevonden. In augustus hebben drie mannen tassen vol met parfumerie weggenomen uit een filiaal aan de Promenade in Zoetermeer. Dit deden ze door de alarmstickers kapot te maken en daarna met de buit hard weg te lopen. In september hebben twee mannen in het zelfde filiaal gebruik gemaakt van geprepareerde tassen omdat ze werden betrapt gingen die er zonder buit vandoor. In oktober in een filiaal aan de Fahrenheistraat in Den Haag hebben twee mannen en een vrouw met geprepareerde tassen parfumerie weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze winkeldieven.



