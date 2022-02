Jongen (17) gearresteerd voor steekpartij

De politiemeldkamer kreeg om 20.55 uur een melding dat iemand rond 19.45 uur gewond was geraakt bij een steekpartij en dat het slachtoffer naar de huisartsenpost in Middelburg werd gebracht. Agenten troffen een 17-jarige jongen uit Vlissingen aan. Een andere politie-eenheid ging met een getuige naar de draaibrug in Oost-Souburg, waar het incident had plaatsgevonden. De politie stelde daar een onderzoek in.

Rond 1.30 uur werd in een woning in Zoutelande een 17-jarige jongen uit deze plaats gearresteerd. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.