Verdachte van woningoverval aangehouden

Dinsdag 1 februari 2022 in alle vroegte heeft de politie een 47-jarige Tilburger van zijn bed gelicht. De man wordt ervan verdacht dat hij op 24 oktober 2021 bij een oudere vrouw in haar woning aan de Dr. Mollerstraat is binnengedrongen.

Overval

Op die dag in oktober werd er om 19.00 uur aangebeld bij de vrouw. Ze opent de deur die meteen verder wordt open geduwd. Een man komt binnen en maakt haar hardhandig duidelijk dat hij geld of iets van waarde wil. De vrouw roep om hulp en de verdachte rent weg met een kleine buit.

Sporen

De politie werd gebeld en een onderzoek is direct opgestart. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde ook aandacht aan deze laffe overval. Er waren ook sporen veilig gesteld. En juist die sporen leverden na enkele weken de identiteit op van de verdachte. Daarom is hij vanmorgen aangehouden. De recherche gaat verder met het onderzoek.