Duitse politie vraagt hulp na doorrijder

Een bestuurder van een Citroen Jumper reed op de Beeker Straße in de richting van Elten, toen een tegemoetkomende auto met Nederlands kenteken net voor de kruising met de Buschweg plots de rijstrook van de Citroen opreed. De bestuurder van de Citroen week naar rechts uit, maar botste toch aan de zijkant met de tegenmoetkomende, Nederlandse auto. Het zou gaan om een Renault.

Hoewel er vrij veel schade was, reed de bestuurder van de Renault door in richting Nederland. Getuigen konden nog zien dat het kenteken van de Reanult begon met NG.

Het hele bericht van de Duitse politie leest u hier. Heeft u tips, weet u om welke bestuurder het gaat of was u het zelf? Meld het bij de politie in Emmerich. Dat kan telefonisch via 0049 2822 7830.