Foute klusjesmannen aangehouden

Vrijdag belde een vrouw aan bij het 82-jarige slachtoffer en vroeg of haar dakgoten moesten worden gereinigd. Het slachtoffer stemde hiermee in en kwam een voor haar schappelijke prijs van 15 euro overeen. Woensdag kwamen er drie mannen de klus uitvoeren bij het slachtoffer. De klus was geklaard en de mannen gaven aan dat houtrot in de dakgoot zou zitten. De mannen hadden binnen een half uur hun werk klaar. Maar de rekening was nu 3300 euro geworden.

Het slachtoffer was het hier niet mee eens, maar voelde zich door de klusjesmannen verbaal geïntimideerd. Ze had 300 euro in huis en dat aan de mannen gegeven. Omdat de mannen direct meer geld wilden zien ging ze op voorstel van de mannen mee naar de bank om geld op te nemen. Een zéér alerte bankmedewerker vertrouwde het verhaal niet en besloot de politie te bellen.

De politie heeft de drie mannen aangehouden in verband met deze oplichting. Het gaat om een 23-jarige man uit ’s-Hertogenbosch en een 26-jarige man uit Rosmalen en een 19-jarige man uit ’s-Hertogenbosch.

Uit onderzoek blijkt dat deze mannen landelijk actief zijn op dit vlak en zich verplaatsen in een zwarte Mercedes Vito bus. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. De politie komt graag in contact met mensen die ook zijn benaderd voor het reinigen van hun dakgoot. Bent u ook benaderd of benadeeld? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844.

Voor meer informatie over babbeltrucs kijk op www.politie.nl

2022026656