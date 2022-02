Getuigen gezocht vechtpartij Gedempte Turfhaven

Bij de vechtpartij waren 4 personen betrokken. Een van de betrokkenen is na de vechtpartij voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Aanleiding voor de vechtpartij was een verkeersconflict op de Grote Beer in Hoorn rond 17.30 uur.

Heeft u iets gezien of bent u in het bezit van beeldmateriaal van de vechtpartij of het verkeersconflict? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of deel uw beelden via onderstaand tipformulier.

2022025986