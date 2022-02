Vierde verdachte aangehouden overval belwinkel Amstelveen

Kort na de overval van 29 oktober, hield de politie twee Amsterdammers van 16 en 17 jaar aan. De derde verdachte werd op woensdag 2 februari 2022 aangehouden.

Van de drie aangehouden verdachten, is er één nog onder schorsende voorwaarden in vrijheid. Dit houdt in dat hij nog wel verdacht is, maar het verdere onderzoek en proces in vrijheid mag afwachten. De recherche zet het onderzoek naar deze overval voort en meerdere aanhoudingen worden daarbij niet uitgesloten.