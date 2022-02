Politie zoekt getuigen na diefstal met geweld

Het 37-jarige slachtoffer uit Tilburg had rond 13.30 uur een afspraak gemaakt voor de verkoop van goederen middels een verkoopsite. Zij hadden afgesproken in een woning aan de Veldhovenring. Eenmaal daar binnen kwamen er twee andere mannen de woning binnen, een van hen had een wapen bij zich en bedreigde het slachtoffer hiermee. Het slachtoffer moest op de grond liggen en hij werd beroofd van zijn spullen. Na een tijdje vertrokken de drie mannen en kon het slachtoffer weg komen. Hij heeft gezien dat de mannen richting de Molenstraat liepen.

Verder kon hij het volgende signalement geven:

Man 1

Donkere huidskleur

Lange zwarte haren, dreadlocks

Man 2:

Donkere huidskleur

Donkere kleding

Man 3:

Lichte huidskleur

+/- 1.80 m

Ongeveer 35 jaar

Bruine haren in een scheiding

Nette kleding: spijkerbroek en donkerblauwe jas

Getuigenoproep

Hebt u iets verdachts gezien? De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen. Neem dan contact op via 0900-8844. U kunt eventueel ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.