Verdachte voor schietpartij Goes aangehouden

Oost-Souburg - Aan de Vlissingseweg is donderdagmiddag 10 februari even na 14.00 uur een 24-jarige man uit Middelburg aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij die 27 januari plaats vond in Goes. Daarbij kwam een 24-jarige man uit Goes om het leven.