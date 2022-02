Verdachte aangehouden voor vervoeren van grote hoeveelheden softdrugs

Locaties

De recherche is bij een woning binnengevallen in Eindhoven, waar een man verklaarde de eigenaar te zijn van de koffieshop in Eindhoven. Hier is een groot bedrag aan contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Ook heeft de politie een doorzoeking gedaan in de grote koffieshop in Eindhoven. Hier is een te grote hoeveelheid softdrugs en een groot bedrag aan contant geld in beslag genomen. Daarbij heeft de politie nog op drie opslaglocaties in Eindhoven en één opslaglocatie in Nuenen een doorzoeking gedaan en drugs in beslaggenomen.



Vervoerder

Het onderzoek was gericht op een vervoerder van softdrugs. De verdachte reed met zijn auto langs diverse opslaglocaties waar hij de drugs ophaalde en wegbracht naar onder andere een koffieshop in Eindhoven.



Softdrugs

De ruim 300 kilo aan in beslag genomen drugs wordt vernietigd. De recherche doet verder onderzoek naar deze zaak.