Politie zoekt overvallers nieuwe overval tankstation Groene Kruisweg

In de nacht van 9 op 10 januari ziet een medewerker drie mannen met bivakmutsen over hun hoofd op aan komen rennen vanaf het fietspad achter het tankstation. Hij drukt nog op de knop om de deuren te sluiten maar is te laat. De eerste overvaller gaat tussen de deuren staan om te voorkomen dat ze dicht gaan. Hij laat de twee anderen naar binnen. Een van deze mannen is uitgerust met een koevoet. Hij slaat daarmee op de glazen deur die toegang geeft tot de kassaruimte in een poging deze te breken. De ruit versplintert maar breekt niet. Het breekijzer tussen de deur zetten, werkt ook niet. Hij krijgt de deur niet open. De andere overvaller bedreigt de kassamedewerker met een vuurwapen en sommeert hem geld te geven. Deze pakt echter zijn telefoon om de politie te bellen. De mannen beseffen dat hun actie te lang duurt en gaan er vandoor. Bij het naar buiten gaan nemen ze nog wat blikjes frisdrank mee.

Alle drie de mannen waren in het zwart gekleed en droegen een bivakmuts. Twee van hen waren tussen de 1.70 en 1.80 m lang. Dader 1 gebruikte een oranje breekijzer, dader 2 dreigde met een vuurwapen. Dader 3 stond in de deuropening en droeg een lichtblauwe sporttas.

De overvallen hebben een enorme impact op de medewerkers van het tankstation. We willen er dan ook alles aan doen om deze zaken op te lossen. Herkent u een van deze daders of heeft u andere informatie over een van deze overvallen meldt u dit dan alstublieft bij de politie via telefoonnummer: 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bel dan 0800-7000.