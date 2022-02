Getuigen gezocht overval op drankenwinkel Zeist

Wat er gebeurde

Donderdag loopt er rond 15:00 uur komt er een jongeman de drankenwinkel binnen. Hij richt gelijk een vuurwapen op de medewerker die in de winkel aanwezig is en vraagt om geld. De medewerker geeft onder druk het geld af en de dader gaat er direct vandoor. Het is onbekend in welke richting hij vluchtte. De politie doet onderzoek naar deze brute overval.

Signalement van de dader

Licht getinte huid;

Ongeveer 18 jaar oud

Ongeveer 1.80 meter lang

donkere wenkbrauwen en donkere ogen

de dader droeg een zwarte mondkap, had een zwarte broek aan zonder bedrukking erop, en dunne zwarte handschoenen

hij droeg een zwarte sporttas met rits en twee schouderhengsels.

Iets gezien?

De recherche is op zoek naar getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben en die iets kunnen vertellen over de overval op de drankenwinkel op donderdag 10 februari omstreeks 15:00 uur. Heeft u iets verdachts gezien? Kent of herkent u de dader aan de hand van het signalement? Of heeft u beelden waarde dader mogelijk opstaat? Bel dan met 0900-8844 of gebruik onderstand tipformulier. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.