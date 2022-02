Man en vrouw aangehouden na aantreffen drugs

Twee personen werden in de woning aangehouden. Het gaat om een 41-jarige vrouw uit Uitgeest en een 60-jarige man uit Uitgeest. In de woning werd een grote hoeveel softdrugs aangetroffen. Daarnaast werden er grondstoffen aangetroffen die mogelijk gebruikt worden bij het vervaardigen van harddrugs. Deze spullen zijn in beslag genomen en worden op dit moment onderzocht.



Het tweetal is aangehouden en voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de rol en betrokkenheid van de twee aangehouden personen. Mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



2022020140