Man minuten na overval snackbar Schiedam aangehouden

Rond 21.00 uur kwam de overval de cafetaria op de Rotterdamsedijk in Schiedam binnen. Hij liep meteen op een personeelslid af en eiste geld. Er ontstond een worsteling tussen de dader en de werknemer, waarbij de overvaller het slachtoffer met zijn vuurwapen sloeg. Uiteindelijk wist het personeelslid de overvaller de zaak uit te werken. Hij wist geld mee te nemen en liet het slachtoffer gewond achter.



Aangehouden

Lang kon de man niet van zijn vrijheid genieten. Een agent zag binnen een paar minuten na de overval op de Noordvestsingel lopen en aangezien de man aan het signalement voldeed, hield hij hem aan. De man had een vuurwapen bij zich dat in beslag is genomen. De 19-jarige man met onbekende woonplaats zit vast en wordt verhoord.



Informatie en beelden welkom!

Heeft u informatie over de overval? Was u getuige of heeft u beelden, van bijvoorbeeld een dashcam, deurbel- of bewakingscamera? Ondanks dat in dit onderzoek al een aanhouding heeft plaatsgevonden, is uw informatie en/of beelden zeer welkom. Het Regionaal Overvallen Team ontvangt ze graag. Bel 0900-8844 en vraag naar het RTO van de politie in Rotterdam. Blijft u liever anoniem? 0800-7000.