Politie zoekt getuigen van overval telefoonwinkel Rotterdam

Het ongewenste bezoek van de overvallers vond rond 15.30 uur plaats. Eén dader kwam de winkel binnen en dreigde een personeelslid met een vuurwapen. Een tweede overvaller volgde hem en trok een mes. Beiden gingen er met een aantal telefoons en geld uit de kassa vandoor. Niemand raakte gewond.

Signalement

De overvaller met het vuurwapen was 21 à 22 jaar, was 1.85m lang en had een getinte huidskleur. Hij had een snor met losse baard, droeg een mondkapje en had een zwarte jas met capuchon aan. De jongen met het mes was 16 tot 17 jaar en droeg zwarte kleding.



Getuigen gezocht

Zag u de overal gebeuren? Of zag u de daders voorafgaand of na de overval? Heeft u beelden van de overval(lers), bijvoorbeeld van de deurbelcamera of dashcam? Bel het Regionale Overvallen Team van de politie in Rotterdam via 0900-8844. Of blijf anoniem en bel 0800-7000.