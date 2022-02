Twee mannen verdacht van inbraak aangehouden

Op donderdag 10 februari 2022 om 13.45 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. Bij een woning aan de Bizetlaan had men geprobeerd in te breken. Er zaten moeten in het kozijn en in de deur. Een surveillance-eenheid werd naar de straat gestuurd om een onderzoek in te stellen en een aangifte op te nemen.

Aanhouding

Eerder die middag was er vanuit dezelfde buurt een melding gekomen van twee verdachte mannen met handschoenen die aanbelden bij woningen. Een andere surveillance-eenheid was in de wijk op zoek gegaan naar die mannen. De twee Oosterhouters van 17 en 18 jaar werden gevonden. In hun rugzak bleken ze inbrekerswerktuigen te hebben. Omdat ze ook geen identiteitsbewijs bij zich hadden werd het tweetal aangehouden. Toen ze aan het bureau waren kwam de melding van de poging inbraak. Het duo wordt in ieder geval van dat strafbare feit verdacht. Het onderzoek naar mogelijke andere strafbare feiten loopt nog.