Verdachte bankhelpdeskfraude gepakt, maakte tienduizenden euro’s buit

Het onderzoeksteam bestudeerde aangiftes en bekeek camerabeelden van pintransacties die gedaan werden nadat de oplichter op slinkse wijze de pinpas en bijbehorende code had weten te ontfutselen van zijn slachtoffers. De verdachte plunderde rekeningen en maakte met zijn oplichtingspraktijken tienduizenden euro’s buit.

Op een zeker moment kwam de identiteit van de verdachte aan het licht. De officier van justitie gaf toestemming om de 27-jarige man buiten heterdaad aan te houden. De man werd gesignaleerd in de opsporingssystemen. Tijdens een controle, in de buurt van Amsterdam, door medewerkers van de Koninklijke Marechaussee liep de man tegen de lamp. Hij is op 7 februari 2022 aangehouden en overgedragen aan de politie. De man is al eerder veroordeeld voor soortgelijke vergrijpen. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex. De man is in verzekering gesteld en zit nog vast.

Hoe ging hij te werk?

De man belde oudere mensen op en deed zich voor als medewerker van een bank. Hij wist van zijn slachtoffers hun pincode te ontfutselen en zorgde ervoor dat zij hun pinpas ook nog aan hem, of een handlanger, afgaven zodat geld van hun rekening kon worden opgenomen. Die geldopnames vonden plaats in Zeeland, Noord-Holland en het Oosten van Nederland. In totaal kan het team negen zaken aan de verdachte linken.

Omdat dit soort digitale oplichting vaak voorkomt, heeft de politie samen met haar partners de ABC-methode gelanceerd. Bespreek deze methode met (oudere) mensen binnen uw kring van familie en/of bekenden om hen te behoeden tegen dit soort oplichters.

De ABC-methode is een ezelsbruggetje waarmee u kunt voorkomen dat u, of uw naasten, slachtoffer wordt van digitale fraude. Mocht u onverhoopt toch slachtoffer worden, doe dan altijd aangifte bij de politie. Bel direct 112 als de oplichter zich nog in uw buurt bevindt en noteer zoveel mogelijk kenmerken van de persoon of het voertuig waar hij/zij gebruik van maakt. Dat vergroot de pakkans op dit soort lieden enorm.

A lert zijn, B escherm jezelf en C heck altijd

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken. Verder zijn ze bedreven in babbeltrucs en hebben ze soms veel gegevens over slachtoffers. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een andere instantie, uw dochter of zoon of andere zogenaamde vertrouwde bekende. Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna altijd voorzien van enige spoed of urgentie. Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Ga hier niet in mee en verbreek meteen de verbinding, dat is helemaal niet onfatsoenlijk!

Om de kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van digitale criminaliteit, is belangrijk om wanneer u digitaal gaat, de standaard regels van de ABC in acht neemt: De ABC methode staat voor:

A = alert blijven

Te mooi om waar te zijn, is niet oké

Blijf op de hoogte

Klik nooit zomaar op een link

B = bescherm jezelf

Blijf up-to-date met updates

Gebruik sterke wachtwoorden

Gebruik actuele anti-virus programma’s

Maak offline back-up’s

C = check altijd

Vertrouw je het niet, verbreek het contact

Check de contactgegevens van de afzender