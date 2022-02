Aanhouding na gewapende winkeloverval

Rond 13.30u kwam de melding binnen. De verdachte bleek een steekwapen bij zich te dragen en is meegenomen naar het politiebureau. Het slachtoffer wordt voor medische zorg behandeld door zorgpersoneel.



Getuigen gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek. Mensen met informatie over het incident kunnen contact op nemen met 0900-8844. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000.