Aanhouding na steekincident

Omstreeks 11.00 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op een bedrijventerrein aan de Oudeweg in Haarlem. Toen agenten arriveerden troffen zij de gewonde man aan. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. De politie is direct een onderzoek gestart. In de middag heeft de verdachte, een 59-jarige man, zichzelf bij de politie gemeld. Hij is aangehouden en zit momenteel vast voor verhoor. De toedracht van het incident wordt verder onderzocht.

2022028555