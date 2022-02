Twee aanhoudingen na steekincident

Rond middernacht kreeg de politie een melding van een steekincident op straat aan de Albert Heijnweg. Toen agenten arriveerden zagen zij het slachtoffer op de grond liggen. De man is direct per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. Na onderzoek kon de politie in een woning aan de Lagendijk in Koog aan de Zaan twee personen aanhouden. Het gaat om een 27-jarige man en een 29-jarige man uit Zaandam. Zij zitten vast voor verhoor. De toedracht van het incident wordt onderzocht.

2022028295