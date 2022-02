Getuigen en beelden straatroof Bilderdijkkade gezocht

Het slachtoffer stond die avond rond 22.45 uur in een portiek aan de Bilderdijkkade toen hij een klap in zijn rug voelde en hierdoor op de grond viel. Hij keek om en zag twee mannen staan waarvan één een vuurwapen in zijn handen had. Deze mannen bedreigden het slachtoffer met dit vuurwapen en zeiden dat hij geld moest geven. In doodsangsten gaf h et slachtoffer direct zijn spullen af en de mannen sloegen vervolgens op een gereedstaande scooter op de vlucht. Ze reden weg in de richting van de Jacob van Lennepstraat en sloegen vervolgens rechtsaf de brug over in de richting van het Ten Kateplein.