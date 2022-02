Getuigen gezocht overval slijterij

Twee mannen hebben vrijdagavond een slijterij overvallen. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van een hamer waarmee een medewerker is mishandeld. De medewerker liet zich niet zomaar kennen en de overvallers vluchtten te voet de slijterij uit richting Marconiplein. Ze maakten geen buit, maar lieten wel de medewerker gewond achter. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Signalement

De twee mannen hadden een donker getinte huidskleur, droegen zwarte kleding en een zwart mondkapje. Eén van de overvallers had dreadlocks in zijn haar en de andere overvaller droeg zwarte schoenen met een witte zool.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen in het onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.