Meerdere aanhouding na steekincidenten in Dordrecht

Rond 01.00 uur krijgt de politie een melding van geluidsoverlast op de Dr. L.L. Zamenhoflaan. Wanneer de agenten daar aankomen stapt er een 32-jarige vrouw uit Vlaardingen op hen af. De vrouw geeft aan te zijn gestoken. Ook een 36- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht heeft verwondingen. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De agenten hielden ter plaatse drie mannen aan uit Alblasserdam (38), Dordrecht (33) en Papendrecht (27). De man uit Hendrik Ido Ambacht is na zijn behandeling in het ziekenhuis ook aangehouden.

Kort daarna wordt de politie gevraagd naar het Koningspleinhof te gaan. Wanneer agenten daar aankomen treffen zij een groep personen aan. Hier blijken ook meerdere van hen verwondingen te hebben. Een 31-jarige man uit Alblasserdam en een 30-jarige man uit Zwijndrecht worden overgebracht naar het ziekenhuis. Een 30-jarige man uit Dordrecht wordt ter plaatse behandeld. De man uit Alblasserdam wordt na behandeling aan zijn verwondingen aangehouden.

Aanleiding

Het nog steeds onduidelijk wat de toedracht is geweest van de steekincidenten. Enkele betrokken gedroegen zich recalcitrant en waren onder invloed. De politie heeft twee steekwapens en twee voertuigen in beslag genomen voor sporenonderzoek. Of er meerdere aanhoudingen zullen volgen wordt niet uitgesloten.

Tips

Wij hebben uw hulp bij het oplossen van deze zaak hard nodig. Heeft u vrijdagnacht rond 01.00 uur op of rond de Dr. L.L. Zamenhoflaan iets verdachts gezien of gehoord, of op het Koningspleinhof? Dan komt de politie graag met u in contact. Beschikt u over beelden, zoals een deurbelcamera of dashcam, dan vragen wij u te kijken of daar iets op staat wat verband zou kunnen houden met de incidenten. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.