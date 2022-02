Jongen zoekt ruzie en belandt in de cel

Agenten werden ter plaatse geroepen aan de Blaauwe Steen toen beveiligers van een horecagelegenheid in Goes ruzie kregen met de jongen. Hij uitte dreigende taal naar hen en nam continu een gevechtshouding aan. Toen agenten bij de jongen kwamen probeerden ze hem door middel van een gesprek nog op andere gedachten te brengen zodat hij op een normale manier naar huis zou gaan, maar hij bleef zich erg agressief gedragen. Een van de agenten wilde de identiteit van de jongeman controleren. Dit deed hij via zijn telefoon, maar de jongen sloeg het apparaat uit de handen van de politieman. Daarna probeerde hij tot twee keer toe een andere agent met zijn vuist in het gezicht te slaan. De agent kon de slagen ontwijken. Hierop is de jongeman aangehouden en geboeid. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig.

Onderweg naar het cellencomplex, waar hij de nacht heeft doorgebracht, gaf hij over in de politiebus waarin hij vervoerd werd. De kosten voor het schoonmaken van de bus worden op hem verhaald.

Vandaag, zondag 13 februari, wordt de jongen gehoord in het politiecellencomplex. Hij mag een verklaring afleggen over de zaken waaraan hij zich schuldig maakte. De agent heeft aangifte gedaan.