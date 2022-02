Politie houdt man aan na steekincident

Op de kruising van de wethouder Beversstraat met de burgemeester Van Veenlaan trof de politie een man aan met verwondingen in zijn gezicht. De man zou zijn gestoken met een mes door een andere man. De politie hield ter plaatse een 51-jarige man uit Enschede aan. De man wordt ervan verdacht bij het incident te zijn betrokken. De toedracht van het incident is nog niet duidelijk en deze maakt dan ook onderdeel uit van het onderzoek.

Politie zoekt getuigen

Voor het onderzoek in deze zaak is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u op zondag 13 februari rond het tijdstip van 19:40 uur in de omgeving de wethouder Beversstraat/burgemeester Van Veenlaan iets gezien of beschikt u over beelden die de politie bij het onderzoek kunnen helpen? Neemt u dan contact op met de politie via het onderstaande tipformulier of bel met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

(2022067235)