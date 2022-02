Getuige gezocht beroving Julianalaan Bilthoven

Drie mannen beroofden zondagnacht rond 01:00 uur een 15-jarige jongen op de Julianalaan in Bilthoven. De mannen stapten uit een grijze Volkswagen, vermoedelijk Golf, en bedreigden de jongen met een steekvoorwerp. De jongen werd beroofd van zijn telefoon en jas. Hierna reden de daders weg in de auto. Ondanks dat de politie snel ter plaatse was, zijn de daders niet meer gevonden.

Getuige gezocht

Een man met een baard die langs fietste heeft het slachtoffer gevraagd of het goed met hem ging, maar is vervolgens door gefietst. De politie is op zoek naar deze getuige. Als je getuige was van deze beroving, neem dan contact op via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.