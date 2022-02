Belg rijdt met auto tegen reling brug en belandt in voortuin

Hij blies 770 ugl. Verder testte hij positief op XTC /THC. Een arts heeft daarom bloed afgenomen om het drugsgehalte vast te stellen. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Op zijn auto zat blauwe schaafschade van de brug. Verder had zijn auto twee lekke banden en was het rechtervoortportier omgekruld. Bij de brug werd nog een achtergebleven auto onderdeel aangetroffen.