Getuigen gezocht van overval casino in Almere

Rond 22:00 uur kwamen de twee mannen het casino binnen. Hier bedreigden zij de aanwezige mensen met wapens. De twee daders zijn rond 22.15 uur met een onbekend geldbedrag gevlucht in onbekende richting. De mogelijk gebruikte scooter is ’s nachts om 03:05 uur uitgebrand teruggevonden in een tunnel aan het Montessoripad.

Signalement

Van de twee verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1

Man circa 22 jaar oud

Slank postuur

Ongeveer 1.80 m. lang

Donker getint

Droeg een donkerblauw trainingspak met zwarte jas en lichtblauwe sportschoenen

Had een capuchon op en één handschoen aan rechterhand

Verdachte 2

Man circa 22 jaar oud

Slank postuur

Iets kleiner dan eerste persoon

Donker getint

Droeg Adidas trainingsjas met groot logo op de rug en een regenbroek mogelijk ook van Adidas

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagavond rond 22:00 uur mogelijk de verdachten op hun scooter zien rijden op de Sluiskade? Of heeft u iets gezien of gehoord rondom het parkje met de uitgebrande scooter op het Montessoripad, in het tunneltje onder de Keipoort? Of heeft u mogelijk camerabeelden? Vul onderstaand tipformulier in of bel 0900 8844. Of meld misdaad anoniem.