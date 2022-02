Politie onderzoekt overval en zoekt getuigen

De jongens kwamen even voor 18.00 uur de winkel binnen en liepen naar de kassa. Daar pakte één van de jongens een vuurwapen, waarna de eigenaar de jongen direct wegduwde. Hierop ontstond er een worsteling met de twee jongens. Een klant schoot de eigenaar te hulp, waarna de twee jongens zonder buit wegrenden in de richting van de Leyweg. De klant is de twee nog achterna gegaan, maar verloor ze uit het zicht. Ook een zoekactie van de politie leidde niet tot de aanhoudingen.

De recherche stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 7000. De signalementen van de jongens zijn:

jongen 1

langer dan jongen 2

blank

donker haar

zwarte kleding

capuchon

Northface jas

zwarte handschoen

wegwerp mondkapje



jongen 2

ongeveer 1.75 m

iets meer getint dan jongen 1

zwarte kleding

gewatteerde jas

blauwe capuchon

zwarte handschoen

wegwerp mondkapje